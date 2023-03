"I biancorossi hanno molti assi nella manica"

"Il Rimini è una neopromossa sicuramente atipica. Ha una rosa di livello per poter centrare il proprio obiettivo, cioè i playoff. Me la sarei voluta giocare con tutti gli effettivi a disposizione, sappiamo benissimo che in questo momento della stagione però non è possibile". Stefano Sottili, timoniere della Torres, pensa al Rimini che questa sera si presenta a Sassari, ma anche a chi non potrà schierare nel turno infrasettimanale contro i biancorossi. "Abbiamo avuto tanta sfortuna con i continui virus, sia intestinali che febbrili – dice – e purtroppo abbiamo via tanti elementi. Detto questo troviamo un avversario di spessore, con tanti assi nella manica soprattutto in attacco. Tra le loro caratteristiche principali c’è l’abilità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Si tratta di un avversario di livello da rispettare come tanti del nostro girone". Mister Sottili sa bene cosa dovrà fare la sua Torres per mettere in difficoltà i romagnoli. "Dobbiamo essere garibaldini, dobbiamo aggredire e ribaltare l’azione. Bisogna saper soffrire e lottare – dice alla vigilia del match – Da questa base bisogna ripartire. A volte lo abbiamo fatto e altre volte abbiamo subito gli avversari a causa di questa attenzione che è venuta meno in qualche elemento della mia rosa. Mi auguro che a questo giro contro il Rimini rimetteremo in campo la giusta mentalità". La lista degli assenti non è corta, ma il tecnico ritrova anche qualche pedina importante, soprattutto in mezzo al campo. Hanno, infatti, chiuso il conto con il giudice sportivo e rientrano i centrocampisti Urso e Masala che dovrebbero riprendere posto nell’undici iniziale. Niente da fare, invece, per Sanat, Lombardo. Diakite. Poi Heinz, Campagna, Omoregbe e Lisai sono febbricitanti e soltanto all’ultimo mister Sottili valuterà le loro condizioni. "In questo momento non so ancora chi recupererò per la febbre – spiega – La sera mi chiama il dottore per dirmi chi sta male e chi no e l’indomani mattina la situazione cambia ulteriormente. So che chi aveva la febbre a Montevarchi non l’ha smaltita mentre alcuni che non avevano l’influenza dopo la trasferta in aereo, pullman e albergo l’hanno presa e si sono contagiati".