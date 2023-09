I biancorossi in campo oggi tornano a correre

Dopo essersi rimessi in moto domenica con una seduta di scarico, e dopo aver riposato nella giornata di ieri, il Rimini oggi inizia a concentrarsi esclusivamente sul derby con il Cesena in programma domenica pomeriggio al ’Manuzzi’. Gabriel Raimondi ritrova Semeraro che ha appena scontato un turno di stop per squalifica contro il Perugia e conta di fare aggiungere minuti nelle gambe a Cernigoi e Lombardi, i biancorossi appena usciti dall’infermeria, ma già da qualche giorno tornati a disposizione del tecnico argentino.

Infermeria dove ci resta soltanto Delcarro che ne avrà per più di qualche settimana. Dopo aver trovato la prima vittoria casalinga contro la Juventus Next Gen, ora i biancorossi puntano anche al primo successo esterno. E prendersi tutto il malloppo in casa del Cesena sarebbe il massimo. La tabella di marcia biancorossa, dopo il pareggio in rimonta di sabato sera al ’Neri’ nei novanta minuti contro il Perugia, da oggi non ammette più sosta con capitan Gigli e compagni in campo tutte le mattine per gli allenamenti. Che, a differenza di quanto successo in pre campionato e all’inizio della stagione, ora si svolgono sul sintetico del ’Romeo Neri’.