I biancorossi in rimonta stendono il Santa Sofia

Il Calcio a 5 Rimini inizia l’anno con il piede giusto, vincendo in rimonta per 5-4 a Santa Sofia, dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due gol. Una partita dalle due facce quella giocata dai ragazzi di mister Monesi, ma un grande secondo tempo e un capitan Timpani in forma smagliante, capace di segnare ben quattro gol, evitano la prima sconfitta stagionale, regalando anzi una vittoria che porta entusiasmo e tre punti importantissimi in chiave salvezza. I biancorossi dovevano dare sul campo una risposta alle brutte e sfortunate prestazioni di fine 2022, tra sconfitte e infortuni, e così è stato. Le vacanze hanno fatto bene al gruppo di Monesi, sia mentalmente che fisicamente. Questa vittoria lo conferma: tre punti arrivati sul difficilissimo e piccolissimo campo di Santa Sofia, contro una squadra rinforzatasi notevolmente rispetto a sole poche settimane fa e in un clima infuocato.