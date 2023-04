"I biancorossi non hanno nulla da perdere"

"Affronteremo un Rimini che non ha nulla da perdere, una squadra simile alla nostra in una sfida importante sia per la classifica che per il morale". Inquadra subito l’avversario Marco Donadel che oggi al Del Conero debutterà sulla panchina dell’Ancona, arrivato nelle Marche dopo l’esonero, appena qualche giorno fa, di Gianluca Colavitto. "Sono più eccitato che preoccupato – dice il tecnico alla sua prima esperienza alla guida di una prima squadra – non vedo l’ora. Vorrei che già fosse il momento di scendere in campo. Ci siamo concentrati molto su di noi: potremmo incontrare qualunque avversario, sarebbe uguale". Perché ovviamente in pochissimi giorni l’ex centrocampista di Fiorentina e Napoli non ha avuto il tempo di mettere troppo mano alla squadra. Ma qualche variazione sul tema sarà necessaria. Perché il giudice sportivo ha appiedato De Santis e Mondonico, praticamente mezza difesa. Out Gatto infortunato, mentre Petrella è recuperato, ma probabilmente partirà dalla panchina. "Ho trovato quello che mi aspettavo – racconta il nuovo allenatore dell’Ancona – ovvero una squadra che attendeva indicazioni, ragazzi di una disponibilità esagerata. Fin dal primo incontro si sono sciolti, disponibili al confronto e allo scambio delle emozioni. Nello specifico spero che questo clima che si sta creando, molto bello, si traduca in risultati positivi. Ho avuto dei colloqui, anche attraverso semplice battuta, comunque una connessione. Vorrei avere avuto più tempo, ma sono sicuro che chi più chi meno ha assimilato qualcosa". Su chi giocherà e su come giocherà l’Ancona non si sbilancia troppo. "Non è detto che giocheremo con il 3-4-2-1, stiamo provando dei principi che possono essere utili in ogni situazione. Dal punto di vista atletico ho trovato un gruppo che sta bene, ho detto ai ragazzi che se giocheranno come si sono allenati, resto seduto in panchina". Sarà il 28esimo incrocio tra le due formazioni: dodici le vittorie romagnole, sette i pareggi ed otto i successi anconetani.