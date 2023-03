I biancorossi oggi traslocano a Savignano

Ancora una gara piuttosto complicata per il Calcio a cinque Rimini che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) al Seven di Savignano ospita il Mernap Faenza terzo della classe. I giocatori di Monesi arrivano dalla pesante sconfitta arrivata sul campo del Parma settimana scorsa, dove le tante assenze e le poche motivazioni derivanti da una salvezza già conquistata hanno fatto sì che i biancorossi fossero protagonisti di un pomeriggio tremendo. Rispetto a Parma il Rimini recupera capitan Timpani, ma sono ancora tanti gli assenti. "Ci siamo allenati in pochi anche questa settimana – dice Monesi – e non è una situazione ottimale. Stiamo lavorando soprattutto dal punto di vista fisico. Vogliamo recuperare la condizione per affrontare al meglio il finale di stagione".

Futsal C1 (20ª giornata): Calcio a cinque Forlì-Polisportiva Villafontana, Calcio a cinque Rimini-Mernap Faenza, Due G Parma-Montale, Futsal Sassuolo-X Martiri, Bagnolo-Baraccaluga. A riposo il Santa Sofia.

Classifica: Bagnolo 43; Calcio a

cinque Forlì 36; Mernap Faenza

33; Futsal Sassuolo 30; Baraccaluga, Villafontana, X Martiri 28; Due G Parma 25; Calcio a cinque Rimini 17; Montale 9; Santa

Sofia 0.