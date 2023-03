I biancorossi perdono il derby in casa della capolista Cesena

Rispettivamente contro prima e seconda della classe non hanno avuto scampo le Under 16 serie C di Rimini e San Marino Academy. I biancorossi hanno perso il derby con il Cesena capolista (3-0). Rimini: Cherubini, Petrini, Imola, Alessi (21’ st Acunzo), Magi, Lepri (1’ st Zanieri), Cagnoli, Jubani, Para (9’ st Bernardi), Rota, Brolli (1’ st Fiordalisi). A disp.: Di Ghionno, De Gaetano, Morri, Battisodo, Padroni All.: Pieri. I titani sul campo dell’Ancona di gol ne hanno subiti ben 11 senza riuscire a ribattere. San Marino Academy: Della Balda (40’ Tassinari), Bindi (47’ Gostoli), Forcellini, Pasolini, Marinucci (47’ Faetanini), Marani, Zavoli (40’ Battistoni), Valentini (47’ Burioni), Protti, Arcangeli, Mularoni (40’ Semperlotti). All.: Magnani.

Under 16 serie C. Girone C (12ª giornata): Imolese-Reggiana 0-3, Cesena-Rimini 3-0, Ancona-San Marino Academy 11-0, Montevarchi-Vis Pesaro 0-0.

Classifica: Cesena 34; Ancona 23; Reggiana 20; Vis Pesaro 17; Imolese 13; Montevarchi 12; Rimini 11; San Marino Academy 6.