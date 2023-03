I biancorossi reggono bene Ma nel finale Faenza s’impone

Si arrende, ma uscendo dal campo questa volta a testa alta. Il Calcio a 5 Rimini perde per 5-3 al termine di una partita ben giocata, vinta però dal Faenza che continua così la corsa al secondo posto in classifica. Una prestazione decisamente diversa quella dei biancorossi rispetto alla giornata precedente, dove il Parma ha passeggiato sulla difesa del Rimini segnando ben 9 reti. I ragazzi di mister Monesi scendono in campo con un piglio differente anche se sul campo del Seven di Savignano sul Rubicone, per quest’ultima giornata campo di casa del Rimini data l’indisponibilità del Flaminio. A sbloccare l’incontro sono proprio i riminesi, che mettono la freccia e sorpassano il Faenza grazie al tocco di Para su punizione di Timpani. La rete dei padroni di casa, tuttavia, sveglia definitivamente il Faenza che nel giro di pochi minuti impatta prima con Cedrini, per poi completare la rimonta con Lebbaraa. In chiusura di primo tempo la rete di Grelle manda le squadre negli spogliatoi sul momentaneo 3-1 in favore degli ospiti. La ripresa si apre con un Rimini protagonista, tenace e determinato. Oddone, grazie ad un bel tiro da fuori, accorcia le distanze. Mentre Tonini, al 10’ del secondo tempo, porta il risultato nuovamente in parità. La partita continua ad essere aperta, vivace e pure piena di occasioni, da una parte e dall’altra. Ma nel finale crolla la resistenza della difesa di casa e il Faenza va in gol con El Oirraq e nuovamente con Grelle per il definitivo 5-3.

Rimini: Ciappini, Tonini, Muratori, Vitali, Gasperoni, Timpani, Oddone, Caputi, Para, Fabbri, Gabrielli. Allenatore: Monesi.

Faenza: Ferrara, Renzi, Albu, Argnani, Grelle, Lebbaraa, Maski, El Oirraq, Pagliai, Ferri, Cedrini,

Tronconi. Allenatore: Ghera.

Arbitri: Presicce di Imola, Cortese di Bologna.

Futsal C1 (20ª giornata): Calcio a cinque Forlì-Villafontana 4-1, Calcio a cinque Rimini-Mernap Faenza 3-5, Due G Parma-Montale 8-2, Futsal Sassuolo-X Martiri 5-2, Bagnolo-Baraccaluga 6-3. A riposo il Santa Sofia.

Classifica: Bagnolo 46; Calcio a cinque Forlì 39; Merna Faenza 36; Futsal Sassuolo 33; Villafontana, Baraccaluga, Due G Parma, X Martiri 28; Calcio a cinque Rimini 17; Montale 9; Santa Sofia 0.