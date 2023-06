I biancorossi si fermano in semifinale

Si ferma in semifinale l’avventura ai playoff nazionali per l’Under 15 serie C del Rimini. Dopo aver ceduto all’andata al Cesena davanti al pubblico amico (2-0), i giovani biancorossi vanno al tappeto anche al ritorno (4-0) e chiudono, così, la propria stagione. Si mette subito male il match di ritorno per il Rimini che va sotto dopo appena un minuti, colpito da Frisoni. Al 17’ arriva il raddoppio con Tonti. Stesso copione nella ripresa Ridolfi e Ricci. Cesena: Angeloni (34′ st Filipponi), Zaghini (34′ st Cavalletti), Venturini (34′ st Paterna) Pezzi (17′ st Cenerelli), Casadei T., Ridolfi, Casadei E., Giunchi (9′ pt Ballanti), Frisoni, Tonti (34′ st Poletti), Scapoli (17′ st Ricci). All.: Magi. Rimini: Perazzi, Cenci (35′ st Zamagna), Drudi (35′ st Zammarchi), Nava (35′ st Badioni), Bizzarri, Manzi, Arlotti, Scirocco (21′ st Eco), Molfetta (11′ st Di Pollina), Celani (11′ st Mataj), Foschi (35′ st Grassi). All.: Berretta.