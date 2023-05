I biancorossi si giocano la Primavera 3

In palio c’è la Primavera 3. Sono novanta minuti decisamente importanti quelli che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) allo stadio ‘Nicoletti’ di Riccione la Primavera 4 del Rimini giocherà contro la Pergolettese. Si tratta del secondo round della finale playoff che permetterà, alla squadra vincente, di fare il salto di categoria. Il Rimini ci arriva forte del pareggio di una settimana fa in Lombardia (1-1). E un pari basterà per raggiungere l’obiettivo. Oggi saranno tanti i tifosi pronti a raggiungere Riccione dove i giovani riminesi sono stati costretti a traslocare per lasciare campo (in tutti i sensi) al concerto di Vasco Rossi. Una gara che sigiocherà anche nel segno della solidarietà. Infatti, l’incasso (biglietto 5 euro) sarà devoluto a ‘Un aiuto per l’Emilia Romagna’ la raccolta fondi per sostenere persone e comunità colpite da alluvioni e frane. Un motivo in più per esserci.