I biancorossi sono tornati ad allenarsi, Vano resta ai box

Due giorni di riposo e il Rimini ieri si è rimesso a correre. Con il derby di Pesaro ormai alle spalle, dietro l’angolo c’è già la gara di domenica al ‘Romeo Neri’ contro il Siena (calcio d’inizio alle 14.30). Sfida decisamente delicata in chiave playoff. Sfida nella quale conta di esserci Michele Vano. L’attaccante, colpito duro proprio nei novanta minuti del ‘Benelli’ ieri non è tornato ad allenarsi con i compagni. Per lui una seduta differenziata, cosa che presumibilmente avverrà anche nei prossimi giorni. Ma già da venerdì il bomber potrebbe riprendere in gruppo per rientrare, poi, nella lista dei convocati. Per il resto truppa al completo e tabella di marcia settimanale già fissata da Marco Gaburro e che proseguirà, regolarmente, fino a sabato mattina, giorno della rifinitura. E giorno delle scelte per il tecnico veneto.