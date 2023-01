I biancorossi tornano a casa e in zona stadio cambia la viabilità

Il Rimini torna al ‘Neri’ e in zona stadio cambia la viabilità. Solo per la giornata di oggi, dalle 12.30 alle 17.30, viene chiusa al traffico l’area ricompresa tra le vie Sonnino-Mamiani-Macchiavelli escluse. Ma anche via Lagomaggio, nel tratto vie Mamiani-Balilla (vie Mamiani e Balilla entrambe escluse). Via Balilla esclusa, via Sartoni esclusa. "La zona – fanno sapere dall’amministrazione comunale – sarà delimitata da transennature e saranno autorizzati al transito, in corrispondenza dell’intersezione vie Pellico-Sonnino-Mamiani, solo i mezzi di polizia, soccorso, residenti, disabili, mezzi lega calcio, dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale e stampa accreditata". All’interdizione della circolazione si aggiunge il divieto di sosta dalle 10 alle 17.30, con rimozione del mezzo, che riguarderà tutte le vie all’interno dell’area.