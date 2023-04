I biancorossi vincono e vanno agli spareggi

Braccia al cielo per l’Under 15 di serie C del Rimini che nell’ultima giornata di regular season conquistano i playoff nazionali battendo di misura il Piacenza (3-2). Un successo, firmato da Di Pollina, Bizzarri e Mataj, che consegna gli ottavi di finale ai biancorossi che se la vedranno con il Monopoli. Rimini: Cherubini, Cenci, Drudi, Nava (14′ st Celani), Manzi, Bizzarri, Arlotti (33′ st Fontemaggi), Scirocco (22′ st Ramja), Di Pollina (22′ st Molfetta), Mataj (33′ st Lombardi L.), Foschi. A disp.: Perazzi, Badioni, Grassi, Eco. All.: Berretta.

Chiude il campionato con una sconfitta sul campo della capolista Cesena la San Marino Academy (7-2). San Marino Academy: Cenci (70’ Giulianelli), Vairo (70’ Raschi), Meloni (59’ Coletta), Colombini, Delvecchio, Grandoni, Podeschi (51’ D’Angeli), Mirchev (59’ Mattei), Tamagnini (70’ Guidi), Baldacci (51’ Zavoli), Pennacchini. All.: Belluzzi.

Classifica: Cesena 50; Rimini, Imolese 34; Piacenza 31; Ancona, Reggiana 27; Vis Pesaro 26; Fermana 20; Recanatese 4; San Marino Academy 3.