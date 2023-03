I Dolphins inciampano la salvezza è complicata

Parma Basket

84

Dolphins Riccione

81

PARMA BASKET: Calzi 9, Antozzi 6, Guatteri 5, Seclì 19, Murer 3, Guerra 2, Guggia 6, Giani 3, Guidi 31, Canu, Schianchi, Cervi. All.: De Martino.

DOLPHINS RICCIONE: Procaccio 25, Gardini 21, Curcio 9, Migani 2, Raffelli 5, Cortini 13, Calegari 6, Amati, Ka, Nori ne. All.: Ferro.

Arbitri: Beltrami e Di Nocera.

Parziali: 21-23, 43-41, 54-59.

Si stoppa a quota cinque, la striscia vincente dei Dolphins Riccione, che inciampano a Parma nella nona giornata della Poule Salvezza del campionato di basket D. Ed è una battuta d’arresto che torna a complicare parecchio le cose per il gruppo allenato da Maurizio Ferro. Una partita, quella disputata nel Granducato, che scivola via sul filo dell’equilibrio, senza che nessuna delle duellanti prenda mai in mano il match. I Dolphins si affacciano comunque sul +5 alla penultima sirena, ma nei restanti 10’ Parma, grazie anche ai molteplici viaggi in lunetta, mette a segno ben 30 punti e archivia la pratica, con la bomba per l’overtime scagliata da Procaccio che non esplode.