Non hanno ancora raccolto un successo, i Dolphins Riccione, in questo 2023 comunque ‘giovane’. Un digiuno che si protrae da quasi due mesi, da quando la squadra di Maurizio Ferro piegò il Selene Sant’Agata (78-71 lo score nella Perla Verde, era il 16 dicembre). E sempre lì, tra le familiari mura della palestra ‘Fontanelle’, questa sera gli adriatici cercheranno di strappare il referto rosa nel confronto - tutt’altro che impossibile – con quel Parma che nelle prime due giornate di Poule Salvezza di basket D ha incassato due stop casalinghi (-12 con Calderara, -8 con Castel San Pietro). Nei Dolphins farà il suo debutto Stefano Curcio, duttile lungo classe ‘90 che da qualche settimana si allena con la squadra. "Non giocherà più di 6-7 partite, ma intanto credo che potrà darci una bella mano", è fiducioso il tecnico del Riccione, che confida di poterlo tenere in campo già 20-25 minuti. "Potrebbe anche partire in quintetto, ne parlerò comunque con lui poco prima dell’inizio della gara", aggiunge Ferro. La palla a due verrà alzata alle 21, dirigono Carpanelli e Rossi.