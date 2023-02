I Dolphins si sbloccano

dolphins riccione

70

up calderara

59

DOLPHINS RICCIONE: Gardini 16, Curcio 16, Calegari 7, Amati 6, Procaccio 10, Chistè 2, Raffaelli 5, Cortini 8, Nori, Ka Abdoul Azzi ne. All.: Ferro.

UP CALDERARA: Mazzoli 8, Serra, Luparini 2, Vettore 15, Proietto 2, Favali 2, Zocca 5, Turchetti 5, Serio 4, Molinari 16. All.: Lelli.

Arbitri: Bigotto e Bidese.

Parziali: 14-15, 33-30, 50-45.

Al quarto tentativo i Dolphins fanno finalmente centro, cioè ottengono la loro prima vittoria in questa Poule Salvezza di basket D che resta comunque complicata. Alla palestra ‘Fontanelle’, da qualche settimana nuova casa della pallacanestro riccionese, il gruppo allenato da Maurizio Ferro trova l’allungo decisivo in quel quarto periodo che nel recente passato non aveva mai portato niente di buono. In quegli ultimi, decisivi 10’ i Dolphins piazzano un prolungato break di 20-14 che finisce per piegare la resistenza dei ‘bolognesi’. In quei frangenti Ferro opta per un quintetto leggero, con quattro ‘piccoli’ più Curcio unico lungo: e la scelta paga. Proprio Stefano Curcio è il chiaro mvp della gara: nel suo score 16 punti e la bellezza di 22 rimbalzi.