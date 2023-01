I Dolphins subito ko

Dolphins Riccione

75

castel san pietro

87

DOLPHINS RICCIONE: Procaccio 16, Cortini 10, Calegari 6, Renzi 8, Mainetti, Gardini 25, Raffaelli 2, Chistè 2, Amati 2, Nori 4. All.: Ferro.

CASTEL SAN PIETRO: Fusella 3, Zuffa 14, Piani 14, Pedini 7, Creti 16, Cavina 3, Zaniboni 4, Mondanelli 4, Capobianco 8, Ballardini 12, Pasini ne, Torri ne. All.: Pasini.

Arbitri: Medici e Romano

Parziali: 19-19, 38-32, 55-55

Subito un passo falso casalingo, per i Dolphins, all’approccio con questa Poule Salvezza di basket D. Nella sua ‘prima volta’ alla palestra Fontanelle, la squadra riccionese lascia semaforo verde al Castel San Pietro, che spinge sull’acceleratore negli ultimi 5’, scavando il fossato che decide la gara (da 64 pari a 66-74, questo il break che fa la differenza). I padroni di casa sono carichi di falli e in difesa allentano un po’ la presa, con il Castello che può trovare così dei canestri facili. Per replicare in fretta, poi, i giocatori allenati da Maurizio Ferro finiscono solo per forzare le conclusioni, favorendo ancor di più l’allungo degli avversari. I Dolphins tirano col 52% da due e col 76% dalla lunetta, ma hanno un tragico 6% da tre (appena 117).