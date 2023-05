I Falcons sfidano il New Rimini È derby sul diamante di Rivabella

Sarà tempo di derby, domani, col diamante di Rivabella che ospiterà la stracittadina fra i Falcons Torre Pedrera padroni di casa (5-1 il record sin qui, con un unico stop nell’esordio casalingo con Fano) e l’imbattuto New Rimini (6-0 per i ‘cugini’). Il doppio confronto si articolerà tra mattina (h. 11) e pomeriggio (h. 15), poiché il campo di Rivabella non dispone di impianto di illuminazione. Un faccia a faccia tra due realtà che si conoscono piuttosto bene, due club che dovevano far parte dello stesso progetto che mirava a riportare in alto il ‘batti e corri’ riminese, ma la collaborazione non è mai decollata. Ridolfi e Aiello saranno i partenti per il New Rimini, con i ‘falchetti’ che dovrebbero invece affidarsi a Nicolò Ioli e Muccini. Nella formazione di Zucconi con ogni probabilità rimarrà ancora a riposo il lanciatore Daniel Muzzarelli, che s’infortunò al braccio al debutto. Sempre domani, allo stesso orario e sul diamante di Spadarolo, il Rimini ‘86 se la vedrà con Cupramontana.