I giovani biancorossi preparano il derby

Tra una questione societaria e l’altra, c’è un Rimini che procede il proprio cammino in campionato. Sono i ragazzi dell’Under 15 serie C che domenica saranno sul campo del Cesena per la gara di ritorno della semifinale playoff nazionale. La strada è tutta in salita per i giovani biancorossi che lo scorso fine settimana, nel primo round della gara d’andata che si è giocata in riviera, pur combattendo e creando più di un grattacapo ai vicini di casa bianconeri, sono stati costretti a cedere per 2-0. Ma la squadra di mister Berretta in questa stagione è stata capace di percorrere le strade in salita e arrivare fino in fondo. La missione domenica in casa del Cesena è di quelle complicate, ma non impossibili e c’è da scommettere che l’Under 15 di Piazzale del Popolo vorrà provarci con tutte le proprie forze. E dalla riviera saranno in tanti per fare il tifo per loro.