I giovanissimi atleti del Velo Club Cattolica si mettono in luce al meeting di Montesilvano

Una festa di colori a Montesilvano (Pescara), nel weekend scorso, per la 35esima edizione del meeting nazionale giovanissimi con oltre 1.250 atleti (5-12 anni d’età) in rappresentanza di 164 società, giunte da tutta Italia. Per l’Emilia-Romagna presenti 15 formazioni e tra queste i cattolichini giallo-rossi del Velo Club Cattolica. In classifica il Velo Club Cattolica è giunto al 7° posto (ex-aequo con altre due formazioni) con i primi 50 punti conquistati. Beatrice Di Pardo in cat. G4 ha vinto la gara su strada conquistando la medaglia d’oro e un argento nel fuoristrada. I bronzi ottenuti da Andrea Ferretti tra i G6 hanno conquistato il bronzo su strada e Flavio Mattoscio, G5, ha disputato la finale del torneo di velocità sprintando nella finalissima, poi chiusa in terza piazza. Menzione anche per Carlotta Cecchini tra le quote rosa G5, che si è giocata la finale negli sprint chiudendo sesta. Daniil Chiurcci, G1, è giunto 5° su strada, Thomas Urbinati 8°.