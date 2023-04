"I gol che pesano li segneremo ai playoff"

di Donatella Filippi

"Ci sono dei momenti in cui non riusciamo ad esprimere il nostro gioco". Le parole giuste le trova Tommaso Panelli per un Rimini che nel girone di ritorno si è riscoperto fragile, dopo aver pensato di essere, magari non invincibile, ma capace di dare del filo da torcere a chiunque. Quei tempi di sicurezza e spavelderia sembrano lontani anni luce. Qualcosa evidentemente si è rotto, o magari qualcosa è stato sopravvalutato quando tutto quello che i biancorossi toccavano si trasformava in oro. Comunque sia, oggi ancora non è il tempo dei bilanci. Non lo è nemmeno dopo quel pareggio con il Fiorenzuola che ha scatenato la contestazione dei tifosi. Perché, c’è da dirlo, i biancorossi contro la squadra di Tabbiani, in evidente difficoltà, non è riuscita ancora una volta a dare il colpo finale ai playoff. Ma quegli spareggi sono ancora e abbondantemente a portata di mano. "Paradossalmente in una giornata storta abbiamo guadagnato un punto sulle inseguitrici – razionalizza Panelli che con le parole ci sa fare almeno quanto con il pallone tra i piedi – Dalla zona playoff non ci siamo usciti e questo è un dato di fatto. E ora dobbiamo assolutamente restare dentro i playoff".

Ansie e paure sembrano stringere in una morsa il Rimini. Anche se, in realtà, non si capisce bene da dove vengano. I biancorossi hanno raggiunto con largo anticipo la salvezza e ora viaggiano verso la conquista dei playoff. Decisamente in linea con quelle che erano le ambizioni stagionali. Forse aver alzato troppo l’asticella nei momenti felici ha messo pressione nello spogliatoio e illuso i tifosi sugli spalti. "La squadra fa la squadra, la società fa la società e i tifosi fanno i tifosi – Panelli spartisce i compiti – I tifosi hanno il diritto di chiedere prestazioni diverse da quelle che abbiamo fornito ultimamente, specialmente con il Fiorenzuola. Una gara nella quale siamo partiti fortissimo e se la prima mezz’ora fosse finita sul 3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire. Speriamo che i gol che non sono arrivati contro gli emiliani servano nelle altre partite che contano. Quelle dei playoff".

L’ottimismo di certo non manca al difensore toscano, ma evidentemente non è troppo contagioso all’interno dello spogliatoio.