I Mularoni agli Europei di Zagabria Myles difende il titolo continentale

Dopo l’exploit a Tokyo 2020, il sammarinese Myles Amine Mularoni è pronto a rimettersi in gioco in un altro contesto molto qualificato. Da lunedì a domenica 23 aprile a Zagabria, in Croazia, andranno in scena i campionati europei di categoria di lotta libera e l’atleta sammarinese sarà in gara. Poi Myles, che è inserito nella fascia 86 kg, difende pure il titolo vinto nella passata edizione contro l’azero Abakarov. La nazionale sammarinese sarà rappresentata inoltre dal fratello di Myles, vale a dire Malike Amine Mularoni, che nel 2022 uscì di scena negli ottavi (74 kg la categoria).