I playoff al Flaminio rimandati di un giorno a causa del maltempo

Complice l’allerta rossa e l’alluvione che ha colpito al cuore la Romagna, e in seguito all’accordo con gli avversari, gara3 e gara4 dei quarti di finale playoff vengono entrambe posticipate di un giorno. La terza sfida tra Rimini e Treviglio si disputerà dunque domani sera, sempre alle 20.30, al Flaminio, mentre il quarto match è stato riprogrammato per domenica, alle 18, ancora nel vecchio palas. Se dovesse rendersi necessaria la ‘bella’, le duellanti faranno ritorno nel ‘bergamasco’ mercoledì 24, alle 20,30.

Il braccio di ferro tra seconda e quindicesima glissa quindi in avanti, ma sostanzialmente non cambia nulla. Ai biancorossi, che continuano ad avere rotazioni risicate nonostante il rientro di Bedetti, quelle 24 ore in più per recuperare non spiacciono, ma anche i lombardi, con i loro otto ‘over 30’ più un altro giocatore nei paraggi, non dovrebbero lagnarsi per il leggero posticipo. Chi non ha bisogno di questo extra-time è Alessandro Scarponi, che con i suoi ‘verdissimi’ 19 anni riesce a recuperare in fretta. La guardia riccionese è peraltro reduce da una discreta prestazione in gara2, con 9 punti a referto e una buona intraprendenza offensiva. Una partita che rappresenta inoltre un bel pieno di fiducia per un ragazzo che è una matricola in questa categoria e nei playoff. "Certo, fare canestro mi aiuta a prendere ritmo, mi fa rimanere in campo qualche minuto in più – attacca ‘Scarpo’ –. Io cerco sempre di dare tutto quello che ho, poi il pallone può entrare o meno. Lunedì avevo buone sensazioni", ammette l’esterno, che si trovato di fronte avversari che conosceva di fama.

"Già, mi ha fatto uno strano effetto ritrovarmi lì contro Sacchetti, Vitali, Cerella, tutti giocatori che quando ero piccolo vedevo in tv. Strano, ma bello", aggiunge il numero 8 di casacca di RivieraBanca, che prova poi a immaginare gli scenari di gara3. "Treviglio cercherà sicuramente di ripetere la prestazione offerta in gara2. Me li aspetto aggressivi, pronti a mettere le ‘mani addosso’. Noi dovremo essere bravi a superare la pressione, così come sarà fondamentale il controllo dei rimbalzi. Se riusciremo a restare a contatto, il match potrebbe risolversi sugli episodi. E allora chissà...", vuol essere possibilista Scarponi.

alb.cresc.