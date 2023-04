I ragazzi di Muratori ne fanno tre alla Fermana

Cala il tris l’Under 17 serie C del Rimini in casa contro la Fermana (3-1). A segno Cesarini, Hassler e Capicchioni. Rimini: Bartoletti, Ciavatta, Bacchiocchi, Zighetti, Brisku, Volonghi, Cesarini, Urciuoli, Capicchioni, Hassler, Paganini. All.: Muratori. Battuta d’arresto per la San Marino Academy contro l’Imolese (1-3). S.Marino: Desideri, M. Casadei (80’ Pasolini), Riccardi (73’ Bugli), Vernazzaro, Valentini (73’ Marinucci), Zafferani, Muratori (61’ Grazioso), Righi (80’ Forcellini), Protti, Della Balda, Cervellini (61’ Fabbri). All.: Bonesso. Under 17 serie C: Reggiana - Piacenza 3-1, Vis Pesaro - Cesena 3-1, Ancona - Recanatese 3-0, Rimini - Fermana 3-1, San Marino - Imolese 2-3. Classifica: Cesena 36; Ancona 35; Reggiana 34; Piacenza 29; Rimini 27; Imolese 24; Vis Pesaro 21; Recanatese 14; Fermana, San Marino 9.