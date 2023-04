I ragazzi riminesi chiudono con un punto

Ultima gara della stagione con un punto in tasca per l’Under 17 di serie C del Rimini in casa del Piacenza (1-1). Un pari firmato, per i romagnoli, da Capicchioni. Rimini: Sammarini, Ciavatta, Sposato, Carbonara, Brisku, Volonghi, Cesarini, Urcioli, Giacomini, Hassler, Paganini.

Restano a secco i biancazzurri della San Marino Academy sul campo del Cesena (6-2). San Marino Academy: J. Casadei, M. Casadei (60’ Pavani), Riccardi, Vernazzaro (82’ Marinucci), Valentini, Zafferani (82’ Pasolini), Muratori (60’ Grazioso), Arcangeli (46’ Fabbri), Protti (60’ Celli), Della Balda, Cervellini (60’ Bugli). A disp.: Desideri. All.: Bonesso.

Under 17 serie C. Girone C (18ª giornata): Recanatese-Reggiana 1-0, Cesena-San Marino Academy 6-2, Fermana-Vis Pesaro 0-1, Imolese-Ancona 3-2, Piacenza-Rimini 1-1.

Classifica: Cesena 39; Ancona 35; Reggiana 34; Piacenza 30; Rimini 28; Imolese 27; Vis Pesaro 24; Recanatese 17; Fermana, San Marino Academy 9.