I riminesi ci riprovano a Parma

Dopo due sconfitte consecutive, i biancorossi del Calcio a cinque Rimini si rimettono in viaggio per tornare a raccogliere punti. Missione complicata per la squadra di mister Monesi oggi sul campo del Due G Parma (si gioca a Colorno con calcio d’inizio alle 15), squadra che sin qui ha messo insieme sette punti. Il tecnico dei biancorossi dovrà rinunciare soltanto a Tonini.

Futsal C1 (4ª giornata): Equipo Crevalcore-X Martiri, Calcio a cinque Forlì-Mernap Faenza, Due G Parma-Calcio a cinque Rimini, Montale-Aposa Bologna, Baraccaluga-Rossoblu Imolese, Futsal Sassuolo-Polisportiva Villaontana.

Classifica: X Martini, Mernap Faenza 9; Due G Parma 7; Futsal Sassuolo, Calcio a cinque Forlì 6; Baraccaluga, Polisportiva Villafontana 4; Equipo Crevalcore, Rossoblu Imolese 3; Calcio a cinque Rimini 1; Montale, Aposa Bologna 0.