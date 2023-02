I riminesi mandano ko l’Imolese

Con un poker i ragazzi dell’Under 13 prof del Rimini in casa battono l’Imolese (4-0). I biancorossi salgono, così, a quota 10 in classifica agganciando la San Marino Academy, caduta sul campo del Sassuolo. Ai titani non è bastato un gol che fermare la corsa della terza della classe (4-1 il finale) e soprattutto per fare qualche passo avanti in classifica. Biancorossi e titani viaggiano a braccetto al terz’ultimo posto in classifica.

Under 13 professionisti (19ª giornata): Rimini-Imolese 4-0, Bologna-Reggiana 3-2, Fiorenzuola-Piacenza 0-4, Spal-Cesena 3-2, Modena squadra B-Bologna squadra B 2-4, Parma-Modena 4-1, San Marino Academy-Sassuolo 1-4.

Classifica: Parma 46; Spal 42; Sassuolo, Cesena 34; Bologna 30; Piacenza 27; Modena 26; Reggiana 17; Rimini, San Marino Academy 10; Imolese 7; Fiorenzuola 0. Fuori classifica: Bologna squadra B 26, Modena squadra B 11.