I romagnoli fanno la voce grossa sul campo del Fiorenzuola

Non si ferma l’Under 13 professionisti del Rimini cha ha fatto bottino pieno sul campo del Fiorenzuola ultimo della classe. Un successo che permette alla formazione biancorossa di salire a quota 14 in classifica, a tre lunghezze dalla Reggiana. Non ha guadagnato punti, invece, la San Marino Academy davanti ai tifosi amici contro il Modena. Ai biancazzurri non sono bastati i due gol realizzati per schiodarsi da quota 10 in classifica, in conominio con l’Imolese battuta dalla Spal seconda della classe.

Under 13 professionisti (23ª giornata): Bologna-Parma 1-3, Fiorenzuola-Rimini 1-3, Sassuolo-Bologna squadra B 3-1, Spal-Imolese 4-2, Cesena-Reggiana 4-1, Modena squadra B-Piacenza 4-4, San Marino Academy-Modena 2-4.

Classifica: Parma 55; Spal 48; Sassuolo 40; Piacenza 39; Bologna, Cesena 37; Modena 35; Reggiana 17; Rimini 14; Imolese, San Marino Academy 10; Fiorenzuola 0. Fuori classifica: Bologna squadra B 32; Modena squadra B 15.