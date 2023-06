I tifosi del Rimini aspettano e sognano

Ascoltano attenti quello che sta accadendo attorno al ‘Romeo Neri’. Molti anche con una certa incredulità. Ma non perdono di vista il loro Rimini i tifosi biancorossi che si sono buttati alle spalle il campionato che si è appena concluso e ora sono ansiosi di conoscere i progetti futuri. Le questioni societarie sono di primaria importanza per sapere quale sarà il destino in termini di ambizioni del club di Piazzale del Popolo. E dalle questioni societarie dipenderanno naturalmente quelle legate al campo. Ecco perché il direttore sportivo Andrea Maniero per il momento procede a fari spenti. Diviso tra quello che è stato e quello che sarà. Così, resta in stand by la scelta del nuovo allenatore. Un colloquio dietro l’altro, ma nessuna decisione ancora ufficialmente presa. Nemmeno quella di salutare Marco Gaburro con il quale, però, si va verso un addio ormai certo.