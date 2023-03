I tifosi preparano la penultima trasferta della stagione

I biancorossi si preparano sul campo, i tifosi si preparano per l’ennesima trasferta. Questa volta chilometricamente non impegnativa. Saranno tanti i riminesi che sabato seguiranno capitan Laverone e compagni allo stadio Galli di Imola. Nelle prossime ore il club rossoblù renderà note le modalità per la vendita dei tagliandi in prevendita relativi al settore ospiti del piccolo impianto imolese. Quella a pochi chilometri dalla riviera sarà la penultima trasferta della regular season e, proprio come l’ultima ad Ancona, non è di quelle considerate impossibili. Oltre naturalmente a essere di fondamentale importanza per il club di Piazzale del Popolo che non ha nessuna intenzione di schiodarsi dai primi dieci posti della classifica. Perché lì la stagione proseguirà oltre il 23 aprile, giorno dell’ultima di campionato. Destinazione playoff.