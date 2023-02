Probabilmente soltanto da metà settimana avrà inizio la prevendita dei biglietti, ma i tifosi del Rimini non perdono tempo e hanno, ormai da giorni, iniziato a preparare la trasferta di domenica a Pesaro. Il ‘Benelli’ è uno stadio che i riminesi conoscono da parecchi anni e quelle contro la Vis non sono mai gare banali. Negli occhi gli amanti della maglia a scacchi biancorossa hanno ancora la gara dell’andata con quei cinque gol rifilati agli non amatissimi vicini di casa. Il Collettivo riminese, proprio come successo in occasione del derby di Cesena, organizza il viaggio in pullman per raggiungere Pesaro. Naturalmente non mancheranno anche i ragazzi della Curva Est. Insomma, un’altra trasferta che muoverà molti riminesi, questa volta in direzione sud e con la speranza che, alla fine, si possa rientrare in Romagna con il sorriso sulle labbra.