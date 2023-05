I tifosi sono pronti a mettersi in viaggio

Al Pontedera i biancorossi ci avevano fatto più di un pensierino, c’è da dirlo. Ma da ieri il Rimini corre sapendo esattamente chi dovrà battere giovedì sera per proseguire l’avventura ai playoff. Magari permettendosi di sognare anche un po’ e dimenticare le delusioni degli ultimi mesi. Sul campo la squadra di Marco Gaburro corre ormai da settimane. L’infermeria è praticamente vuota considerando che anche Delcarro, Haveri e Vano hanno ripreso a sudare con i compagni. Ma solo il primo dei tre potrebbe partire dal primo minuto giovedì in Toscana. Fuori dal campo i tifosi, anche se il giovedì lavorativo non è il massimo e l’orario di inizio nemmeno, stanno preparando la trasferta in Toscana dal punto di vista chilometrico meno agevole di quella di Gubbio. Solo oggi si conosceranno tutte le modalità per l’acquisto dei tagliandi di ingresso allo stadio Mannucci.