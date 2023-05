I Tigers a Modena, nel mirino la serie C

È rimasto solo un ostacolo, tra i Villanova Tigers e la serie C Unica, ostacolo rappresentato dal Modena. Saranno queste due squadre, infatti, a contendersi la poltrona che vale il salto di categoria, in una serie al meglio delle due vittorie su tre partite che si apre domani sera nella città emiliana (alle 20.30, arbitrano Bertolini e Fontanili). La finale playoff proseguirà poi venerdì 26, alle 21.15, a Villa Verucchio. Nell’eventualità di un successo per parte, la ‘bella’ senza domani si disputerà nuovamente a Modena sabato 3 giugno, alle 18,30. Garauno, da calendario, si sarebbe dovuta giocare già ieri, ma l’incontro è slittato in avanti di 48 ore per le note problematiche legate al maltempo che ha flagellato Emilia e, soprattutto, Romagna. Siamo alle sfide verità e le ‘tigri’ sono costrette a rinunciare all’infortunato Simone Buo, play-guardia classe 2004 che a breve dovrà essere operato. Presenti gli altri, sia pure accompagnati da qualche acciacco, ‘dazio’ che va comunque messo in conto quando la stagione è ormai agli sgoccioli. Il morale però è buono, così come Zannoni (foto) e compagni sono fiduciosi.