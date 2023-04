I Tigers pagano caro un brutto primo quarto

villanova tigers

74

sp vignola

84

FAST COFFEE TIGERS: Polverelli 31, A. Buo 7, Bomba 4, Bollini 2, Fe. Guiducci 2, Fi. Guiducci 4, Mazzotti 6, Zannoni 18, T. Guiducci ne, Campidelli ne. All.: Amadori.

SP VIGNOLA: Penna 5, Cavazzoli 6, Cappelli 11, Dawson 19, Torricelli 16, Betti 10, Miani 3, Espa 4, Fiorini 10. All.: Landini.

Arbitri: Baraldi e Costantini.

Parziali: 12-27, 35-41, 53-63.

Un primo quarto terribile, con poca incisività in attacco e ancor meno sostanza in difesa, costa carissimo ai Villanova Tigers, che alla fine vengono trafitti a domicilio dal Vignola. In quei 10’ iniziali c’è una sola squadra in campo ed è quella del ‘modenese’, che fa letteralmente il bello e il cattivo tempo, con il 12-27 stampato sul tabellone al primo mini-riposo che è lì a dimostrarlo. Le ‘tigri’ non si perdono d’animo e all’intervallo il gap si limita a due possessi pieni. Ma nella ripresa è sempre Vignola ad avere qualcosa in più, con la rincorsa del Villanova che non si concretizza mai. Gli emiliani riescono inoltre a ribaltare la differenza canestri (+6 Tigers all’andata).