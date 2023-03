I Tigers per il bis contro il Vignola

Archiviate col sorriso le due trasferte di fila che il calendario aveva proposto, i Villanova Tigers questa sera tornano a esibirsi nell’arena amica, teatro del match contro il Vignola (palla a due alle 21.15). Un’avversaria non banale, una squadra che in questa Poule Promozione di basket D ha collezionato fin qui 12 punti, appena 4 in meno delle ‘tigri’, che andarono peraltro a segno nel confronto d’andata (69-75 il risultato dell’incontro che si disputò lo scorso 18 febbraio). "Stiamo attraversando un buon momento – ammette il coach Michele Amadori –, d’altronde in allenamento c’è sempre tanta intensità, un buonissimo segnale. Non credo che ci convenga fare troppi calcoli, la cosa più importante è continuare a preparare le partite rimanendo concentrati, curando il più possibile ogni aspetto tattico". Dopo la partita con Vignola il campionato si fermerà in occasioni delle festività pasquali.