I Tigers sciupano, l’overtime è fatale

Villanova Tigers

72

Modena Basket

77

FAST COFFEE TIGERS: Zannoni 22, Polverelli 20, Bomba 11, Buo 8, Mazzotti 8, T. Guiducci 3, Fe. Guiducci, Fi. Guiducci, Bollini, Campidelli ne, Thiam ne. All.: Amadori.

MODENA BASKET: Mantovani 18, Nasuti 16, Mancin 13, Gentile 10, Casu 7, Berni 7, Twum 2, Ayiku 2, Mengozzi 2, Cavallari, Marino ne, Proli ne. All.: Coppeta.

Arbitri: Pezzoli e Turrini.

Parziali: 29-10, 39-27, 56-45, 62-62.

I Villanova Tigers dilapidano una dote di 19 punti e finiscono poi per perdere all’overtime con il Modena, che bissa così il successo centrato in garauno in terra emiliana e vola in C Unica. Alle ‘tigri’, che rimangono dunque in serie D, il grosso rimpianto di non aver almeno portato alla ‘bella’ questa finale playoff nonostante l’inizio scoppiettante dell’altra sera, con quel 29-10 stampato sul tabellone luminoso al 10’. Davvero notevole, per un incontro di questa categoria, la ‘cornice’ nella quale si è giocato, con l’impianto di Villa Verucchio. E in palestra sono stati pure raccolti 350 euro più un bonifico per aiutare gli alluvionati. Ma il lieto fine, per i tantissimi aficionados dei Tigers, purtroppo è mancato.