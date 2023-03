I Tigers sono pochi Sorridono gli Stars

stars bologna

91

villanova tigers

78

STARS BOLOGNA: Sandrolini 7, Recchia 12, Barbieri 3, Di Marzio, Musolesi 9, Careddu 17, Brizzi 8, Zucchini 6, Benfenati 23, Penta, Albonetti, Ruffini 6. All.: Picco.

FAST COFFEE TIGERS: Mazzotti 10, Zannoni 37, Fe. Guiducci 1, Bomba 5, Thiam 3, A. Buo 18, Fi. Guiducci, Bollini 4. All.: Amadori.

Arbitri: Bertolini e Di Martino.

Parziali: 25-17, 51-37, 67-61.

Erano in emergenza, i Villanova Tigers. E alla fine le rotazioni ridotte (appena otto ragazzi iscritti a referto), unite alle condizioni non ottimali di qualche giocatore comunque presente, non possono che favorire il successo degli Stars Bologna in quest’ultima giornata di andata della Poule Promozione di basket D. I bolognesi, poi, non disputano certo una gara banale, anzi mostrano polpastrelli piuttosto educati, tanto da far esplodere ben 14 bombe nel canestro delle ‘tigri’. Nonostante il -14 al riposo, il Villanova nella ripresa risale e mettere addirittura la freccia, per crollare poi nel finale.