I Titani al ‘Falchi’, ma la rivale è il Longbridge e non la Fortitudo

Per una ‘grande’ – e il San Marino, che ha lo scudetto cucito sulle casacche, sicuramente lo è – la cosa più difficile, in questa insulsa prima fase, è mantenere alta l’attenzione, la concentrazione, pur con la consapevolezza che l’avversaria di turno non ha risorse per fare partita pari o andarci per lo meno vicino. Con ogni probabilità sarà così anche oggi al ‘Gianni Falchi’, lo storico diamante bolognese che ospiterà la duplice sfida tra i Titani e il Longbridge (playball alle 15 e alle 19). Una rivale che sin qui ha vinto un match su quattro e per di più al 12esimo inning, terzo supplementare, contro i ‘cugini’ Athletics, altra realtà (minore) di Bologna. Il ruolino dei campioni d’Italia parla invece di un chiarissimo 4-0, con la bellezza di 47 punti segnati a fronte di uno soltanto subìto, con tre incontri su quattro che si sono risolti al 6° o al 7° inning per ‘manifesta’, mentre l’unica partita che si è protratta per tutte e 9 le riprese è terminata con un inequivocabile 9-0. I lanciatori partenti dei felsinei saranno Lorenzo Campanella e Ricardo Silva, mentre il manager dei tricolori, Doriano Bindi, andrà al solito con Di Raffaele in garauno e Quevedo nella replica. Organico al completo per i sammarinesi, con Bindi che avrà semmai il problema di trovare almeno una ripresa per tutti i 7 lanciatori di cui dispone. "Non è facile, anche perché non sai mai queste partite come vanno a finire, quanti inning durano", ammette lo skipper, che nello scorso weekend non riuscì a proporre in pedana Kourtis, così oggi sarà il pitcher di origini greche e non Baez la prima alternativa da pescare nel bullpen per Quevedo. Nel primo incontro il ‘diamante’ dei Titani sarà quello standard, con Lino a ricevere, Dudley Leonora in prima, Angulo in seconda, Ferrini in terza ed Epifano interbase, mentre la linea degli esterni, da sinistra a destra, sarà composta da Ericson Leonora, Celli e Bautista. Pieternella sarà il dh, Rosales riceverà in garadue.

a.c.