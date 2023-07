I titani della Fiorita fanno il pieno di ex biancorossi

Si avvicina il ritorno sul palcoscenico internazionale per La Fiorita. Il club gialloblù è al lavoro, sul campo e fuori, per preparare la sua dodicesima partecipazione consecutiva alle coppe europee. Fuori dal campo si lavora in una doppia direzione: la dirigenza sta ultimando la rosa per la doppia sfida contro i moldavi dello Zimbru e, contemporaneamente, sta definendo l’organico per la prossima stagione. Tra i volti nuovi, che faranno parte anche della rosa 2023-2024, ci sono il portiere sammarinese Matteo Zavoli, il difensore Fabio Sottile, l’esterno difensivo Lorenzo Costa. A centrocampo arriva anche Jacopo Semprini, giocatore di scuola Rimini. Alla voce arrivi anche due graditi ritorni, quelli di Fabrizio Castellazzi e Tommaso Guidi. Ritorna in gialloblù, dopo le esperienze europee del 2017 e 2018, l’attaccante Emiliano Olcese. Un altro ex Rimini si aggrega, per il momento, per la sola Conference League: l’attaccante Francesco Casolla.