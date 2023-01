I titani si fermano in casa, il Rimini sul campo della Spal

L’Under 14 prof del Rimini si ferma sul campo della Spal (4-1). I biancorossi romagnoli sono riusciti ad andare a bersaglio a Ferrara con Marangoni in avvio, ma non è stato sufficiente per muovere qualche passo in classifica. Rimini: Costantini, Di Angelo (5’ st Macchour), Odino (15’ st Mariotti), Fulvi (1’ st Vichi), Bartolucci, Samaritani, Pedrelli (20’ st Frati A.), Arseni (5’ st Ciaroni), Celli ( 5’ st Pensalfini), Paganini (5’ st Giovagnoli), Frati F.. All.: Berardi. Battuta d’arresto di misura, invece, per l’Under 14 della San Marino Academy davanti al pubblico amico contro la Reggiana (1-0).

Under 14 professionisti (13ª giornata): Modena-Piacenza 4-0, Parma-Sassuolo 0-1, Spal-Rimini 4-1, Fiorenzuola-Bologna 0-5, Imolese-Cesena 2-2, San Marino Academy-Reggiana 0-1.

Classifica: Parma 36; Bologna 33; Sassuolo 29; Spal 26; Modena 23; Cesena 21; Rimini 20; Reggiana 14; Piacenza 11; Imolese 9; San Marino Academy, Fiorenzuola 1.