I titani si fermano sul campo del Parma primo della classe

Un passo in avanti in classifica per i biancorossi dell’Under 14 professionisti. Il Rimini, infatti, è riuscito a tenere testa al Bologna pareggiando davanti al pubblico amico. I romagnoli salgono, così, a quota 11 in classifica. Niente punti per l’Under 14 della San Marino Academy che ha lasciato tutto il bottino sul campo della capolista Parma. Tre gol realizzati dagli emiliani che continuano a viaggiare in testa tenendo a distanza quella Spal che non ha nessuna intenzione di mollare la presa.

Under 13 professionisti (22ª giornata): Piacenza-Cesena 4-1, Bologna squadra B-Fiorenzuola 5-1, Rimini-Bologna 3-3, Modena-Spal 4-1, Parma-San Marino Academy 3-0, Imolese-Modena squadra B 2-2, Reggiana-Sassuolo 1-3.

Classifica: Parma 49; Spal 45; Sassuolo 40; Piacenza 39; Bologna 37; Cesena 34; Modena 32; Reggiana 17; Rimini 11; Imolese, San Marino Academy 10, Fiorenzuola 3. Fuori classifica: Bologna squadra B 32; Modena squadra B 12.