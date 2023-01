I trent’anni di capitan Bedetti "Che emozione la sfida con Gentile"

Trent’anni. Francesco Bedetti li compie oggi, in una stagione che lo vede capitano della Rinascita in A2. Una situazione inimmaginabile per il diretto interessato solo qualche tempo fa. "Ritrovarmi capitano non me l’aspettavo proprio, nella maniera più assoluta. E per quel che riguarda la categoria, beh, tutt’al più poteva essere un sogno, un bellissimo sogno. Se penso che adesso sono qui non dico che mi viene da piangere, ma quasi", ammette con quella spontaneità che gli appartiene ‘Bedo’, ala piccola che si ritaglia 15’ a gara partendo quasi sempre nei primi cinque. Per lui 3.1 punti a uscita con 1118 da due (61%) e 1023 da tre (43%), più 1.7 rimbalzi e 1.1 assist. Ma l’impatto di Francesco non si valuta dalle cifre, poiché l’esterno va dentro con precise mansioni difensive che assolve piuttosto bene. "Faccio quello che il coach mi chiede, in squadra abbiamo parecchia gente che fa canestro, ci sono buoni equilibri, non servono i miei tiri", osserva il numero 14 di Rbr, che domenica, al ‘Carnera’ di Udine, dovrà probabilmente prendersi cura di un certo Alessandro Gentile, il super rinforzo dell’ambizioso club friulano. "Anche questa cosa qua non me la sarei mai aspettata, assolutamente – ridacchia Bedetti –. L’altro giorno scherzavo con Simon (il compagno di squadra e di ruolo Anumba, ndr), gli dicevo che dovevamo fare qualche seduta extra di pesi perché a Udine ci aspettano dei giganti. Tra lui e Briscoe avrò un bel daffare...", riflette Francesco, l’unico giocatore presente nella Rinascita sin dalla fondazione. Un cestista tenace, che non vuole dare nulla per scontato. E al ‘Carnera’ è pronto a giocarsela, nonostante sia consapevole della caratura dei rivali.

"Hanno un roster importante, tanto che nell’ultima partita si sono potuti permettere di lasciare fuori dal giro dei senior Gaspardo, un lusso veramente – sostiene ‘Bedo’ –. Magari hanno avuto qualche problema di amalgama, però sono più grandi, più grossi e più forti di tutti, possono tranquillamente realizzare 85-90 punti a gara e nel loro palasport l’apporto dei tifosi si avverte. Io, però, sono abituato ad essere un ‘underdog’, un anno a Santarcangelo sembrava che non dovessimo vincere mai e invece, con la giusta mentalità, abbiamo catturato tanti ‘scalpi’ di prestigio. Ed è così anche adesso, voglio provarci sempre". Prima di salire in Friuli bisogna però festeggiare questo importante compleanno. "Certo, questa sera io e i ragazzi della squadra andremo a mangiare insieme. E a me toccherà quanto meno pagare da bere a tutti", è pronto al ‘sacrificio’ Bedetti. D’altronde trent’anni si compiono una volta sola nella vita.

alb. cresc.