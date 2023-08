Idea Volley ai nastri di partenza Feroldi sarà il secondo allenatore

Comincia oggi la preparazione dell’Idea Volley Rimini in vista di un campionato di B2 da vivere da protagonisti. La squadra riminese per l’occasione ufficializza tutti i componenti dello staff che daranno una mano durante l’anno a coach Daniel Balzani. Secondo allenatore sarà una new entry, Luca Feroldi, tecnico con tanta esperienza maturata in 27 anni di attività. Feroldi ha allenato nell’ultimo periodo la serie C maschile a San Paolo Piacenza, la D femminile a Monticelli e, fino alla scorsa stagione, la C maschile a Monticelli D’Ongina. Nella nota della società il benvenuto al coach: "Un’ottima occasione per tutte le giocatrici di migliorare il proprio bagaglio tecnico".

Assistente sarà un’altra novità, un volto noto della pallacanestro riminese, ovverosia Andrea Bonfé. "Siamo certi che saprà essere fondamentale per questo percorso – scrive il Riviera Volley - visto anche la sua disponibilità e serietà". Confermato invece il preparatore atletico Davide Giannini.