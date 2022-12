Il 2022 è stato l’anno della Rinascita

di Alberto Crescentini

Nello sport – e il basket non fa eccezione – ci sono annate che lasciano un’impronta, alcune possono essere invece anonime e altre ancora sono negative. Bene, questo 2022 che stiamo per lasciarci alle spalle si chiude col segno ‘più’ per la Rinascita, che dopo un’assenza lunga ben 11 anni si è riappropriata di quell’A2 che era a lungo appartenuta alla pallacanestro riminese.

IL CAMMINO

A gennaio, nel girone C di serie B, comanda Roseto, che ha perso appena un incontro su 13. RivieraBanca insegue insieme ad altre realtà in una classifica non di facile lettura per i tanti recuperi da disputare. Nei primi due mesi dell’anno il vento spira alle spalle di Rbr, che mette assieme una striscia di 8 vittorie con un paio di ‘scalpi’ eccellenti (Real Rieti e la stessa Roseto, che cade al Flaminio). Qualche frenata però c’è e al termine della regular season la squadra di Ferrari è terza. Questo significa che con ogni probabilità l’A2 Rimini dovrà andarsela a conquistare lontano da casa. Tassinari (14.1 punti a uscita) e Saccaggi (13.1) i cannonieri più prolifici nella stagione regolare.

SEMIFINALE DA BRIVIDI

Il primo turno, come da pronostico, è abbastanza soft, con la Rinascita che fa un sol boccone di Taranto nei quarti (3-0 la serie; +16 in gara1 e gara2, +3 in viaggio). La semifinale è un gustoso derby con Faenza. Rbr domina gara1 e incespica nella replica, sempre al Flaminio. Occorre dunque (almeno) un blitz al PalaCattani per non ritrovarsi fuori e i biancorossi vincono sia gara3 che gara4, pur dovendosi spremere 15’ in più, poiché entrambi gli incontri al 40’ sono in parità e servono ben 3 tempi supplementare per avere dei verdetti. Verdetti che sorridono entrambi a Rimini, sorretta di peso da un super Masciadri (25+22 a Faenza). È finale contro Roseto, dunque. Come logica vuole.

IL TRIONFO A GIUGNO

In Abruzzo, davanti a una cornice di pubblico imponente con una larga ‘macchia’ biancorossa, l’Rbr firma l’impresa. Anzi, le imprese, in quanto si aggiudica sia gara1 (79-82; Masciadri 20) che gara2 (68-72; Rinaldi 13). La promozione è a un passo e il Flaminio, venerdì 17 giugno, è un catino pronto a esplodere. Ma Roseto rialza la testa e si va a gara4, sempre in Romagna. Qualche dubbio potrebbe insinuarsi, ma il campo poi ci racconta un’altra, bellissima storia, con RivieraBanca che travolge i rosetani (71-53; Bedetti 15). È il 19 giugno e l’A2 è in tasca.

TORNANO GLI STRANIERI

In estate tiene banco il mercato, soprattutto c’è curiosità per (ri)vedere gli stranieri da queste parti. La scelta cade su un ‘piccolo’ già visto a Cantù e Pistoia (Jazz Johnson) e un centro puro, una ‘new entry’ nel Belpaese (Derek Ogbeide). Cinque i superstiti della passata stagione, Meluzzi, Anumba e D’Almeida le facce nuove.

BOOM DI ABBONATI

A Rimini c’è fame di grande basket e la campagna abbonamenti va al di là delle più rosee aspettative, tanto che le tessere (a pagamento) sottoscritte sono addirittura 1.272, 49 in più rispetto al precedente record datato ‘97. Una risposta eccezionale, per un Flaminio sempre più pieno e colorato.

STENTI, POI LA RIPRESA

L’approccio all’A2, complice un calendario non benevolo, è tosto, la Rinascita vince solo una delle prime 7 gare, per un’ultima piazza a metà novembre, con gli aficionados più pessimisti che fanno già suonare le campane a morto. Nei successivi 7 incontri, però, l’Rbr rialza la testa (5-2 il bilancio): le avversarie sono più abbordabili e alla pausa natalizia RivieraBanca, che ora ha nel roster pure Landi, arrivato al posto di Arrigoni, si ritrova nona, una posizione che, se conservata fino al termine della regular season, sarebbe sinonimo di Poule Promozione e, soprattutto, di salvezza diretta.