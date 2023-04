Il baby Salaroli avanti ai nazionali

Johnny Salaroli vola ai quarti di finale dei campionati italiani di pugilato, fascia junior. Il giovane peso massimo della Boxe Santarcangelo ha ‘tirato’ nel concentramento di Roseto degli Abruzzi, la stessa città che dal 18 al 21 maggio ospiterà pure le fasi finali di questi campionati italiani giovanili. Opposto a Flavio Costanzo, campione regionale della Lombardia, Salaroli ha cominciare subito a mettere a segno colpo precisi, puliti, senza farsi per nulla intimorire dall’atteggiamento arrembante dell’avversario. Un pugile, Costanzo, che tirava bordate con il guantone aperto, costringendo così l’arbitro a richiamarlo ufficialmente. Nel secondo round, che inizia con Salaroli avanti nel punteggio per tutti i giudici, Costanzi combatte ancora in modo irregolare, rimediando così altri due richiami ufficiali, più la squalifica che decreta la fine del match. Niente da fare, invece, per lo schoolboys Cristian Sanna, battuto da Luigi Moffa, campione della Campania.