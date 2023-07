Il bomber Catania veste il biancazzurro

Ancora un attaccante per lo United Riccione. Dopo aver ingaggiato lo sloveno Erwin Tiganj, l’ex Rimini Francesco Maio e il giovane figlio d’arte Carlo Ravanelli, il club riccionese si è assicurato anche Francesco Catania. Siciliano, classe 2002, la scorsa stagione ha messo insieme 28 presenze e 6 reti con le maglie di Paternò e Trapani. Inizia a prendere sempre più forma la squadra di Nico Pulzetti che si avvia a grandi passi verso l’inizio della stagione. Tanto che a breve il club comunicherà anche quando, e dove, i biancazzurri inizieranno a svolgere la preparazione estiva.

La prima squadra prende forma, ma anche il settore giovanile si è rifatto decisamente il look. Il nuovo responsabile del vivaio Mirko Palazzi è al lavoro per completare i quadri tecnici del settore giovanile dello United Riccione. "La società – fanno sapere il presidente Pasquale Cassese e i suoi – dedica particolare attenzione alla crescita dei propri ragazzi e lavora assiduamente per garantirsi una rosa di tecnici con il miglior profilo possibile. Gli staff saranno presentati a breve in un evento dedicato. Saranno staff di primissimo livello così come di altissimo livello sono i progetti che vengono costruiti per il miglioramento e la cura dei giovani biancazzurri". Non resta che attendere qualche altro giorno.