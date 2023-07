Il bomber Kacem per il Cosmos

Sono scatenate sul mercato le squadre sammarinesi pronte a mettersi in gioco in Conference League. Il Cosmos è in continuo movimento e ieri ha annunciato l’ingaggio di Mohamed Ben Kacem. L’attaccante è il secondo calciatore che la direzione sportiva del club sammarinese ha messo a disposizione di Nicola Berardi per l’intera stagione 2023-2024, dopo l’annuncio dell’acquisto di Marcello Mularoni. Pronto all’esordio europeo, quindi, l’attaccante di origine marocchina ha scelto il numero 28 per la sua avventura in maglia Cosmos. Sul Titano ha già vestito le maglie di Pennarossa, Libertas e Fiorentino firmando 28 reti e 11 assist in 52 partite. E, intanto la squadra di mister Berardi continua a correre sul campo. Al gruppo, in vista della spedizione europea, si sono uniti nei giorni scorsi anche i difensori Kevin Iodice e Benjamin Boccioletti, il centrocampista Adam Adami e il portiere Matteo Renzetti.