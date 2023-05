Il calcio riccionese unisce le forze Fusione tra United e Femminile

Un’unica grande famiglia quella che da oggi riunisce sotto lo stesso tetto il calcio maschile e femminile di Riccione. Infatti, United e Femminile Riccione hanno deciso di stringersi la mano facendo squadra. O meglio famiglia. "Generalmente le fusioni – spiega il presidente della società in rosa della Perla Verde, Arianna Fabbri – hanno un percorso un po’ più lungo e tortuoso ma tra me e Pasquale Cassese, presidente dello United Riccione maschile, è stato molto semplice in realtà". Perché in comune, i due presidenti, sentono di "avere lo stesso entusiasmo e passione per lo sport e per la città di Riccione. Cassese è un imprenditore che ha già dimostrato con i fatti di voler investire sul territorio e al tempo stesso è un uomo di una semplicità e umiltà che fa tutta la differenza del mondo. Sono convinta che possiamo fare tanto e sviluppare sul territorio qualcosa di importante sia dal punto di vista sociale che sportivo".

Un matrimonio calcistico nato quasi naturalmente. "Non nascondo – spiega Fabbri – che negli anni mi sono state proposte più collaborazioni ma, senza niente togliere a nessuno, non ho percepito la stessa attenzione e voglia che il settore femminile richiede: non vedo l’ora di cominciare questo nuovo viaggio". L’assessore allo Sport di Riccione, Simone Imola, promuove pienamente questa unione: "L’amministrazione comunale di Riccione coglie con estremo favore i progetti di collaborazione tra le società sportive della città – dice – Nella costruzione di una comunità il grande valore che impariamo facendo sport, ovvero il gioco di squadra, rappresenta un valore aggiunto fondamentale". E oggi le ragazze della Perla Verde per il match che giocheranno davanti al pubblico amico contro la Sambenedettese (calcio d’inizio alle 15.30 allo stadio Nicoletti) avranno in tribuna qualche tifoso speciale in più.