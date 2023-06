Il calciomercato riparte dal Grand Hotel

Ormai è una piacevole tradizione. Anche quest’anno il calciomercato di primo piano fa tappa a Rimini. È, infatti, pronto a riprendersi la riviera, come del resto è accaduto negli ultimi anni, il Gran galà di apertura ufficiale del calciomercato, organizzato da Master Group Sport. Appuntamento fissato per venerdì della prossima settimana al Grand Hotel di Rimini con il talk show ’Colpi da maestro’. E, intanto, proprio fino a quel giorno nella sala Tonino Guerra del Grand Hotel si può visitare la mostra ‘Paolo Rossi, un ragazzo d’oro’, dedicata al campione di calcio di casa nostra. Tra cimeli, realtà virtuale, maglie originali, interviste, Pallone d’oro e Scarpa d’Oro ’82, si può entrare in contatto con uno degli atleti più premiati della storia del calcio nazionale e internazionale. L’ingresso alla mostra, organizzata da Paolo Rossi Foundation, World Camp International ed il Fifa Museum, è gratuito fino, appunto, a venerdì prossimo.