Il campo amico non è un fattore per San Giovanni e San Marino

Si esibivano entrambe in casa, ma non hanno raccolto nulla le due realtà del ‘riminese’ che prendono parte alla B maschile. Nel girone C la PromoPharma ci prova, ma non cattura neppure un set contro Asola (0-3 alla palestra ‘Casadei’ di Serravalle, 23, 20, 22 i parziali in un’ora e un quarto di gioco). San Marino è intensa e alla fine si guadagna gli applausi dei propri aficionados, ma la classifica – ed è quel che più conta – continua a piangere, con una terzultima piazza a -7 dalla quintultima che è sinonimo di retrocessione. Un rabbioso Kiva ne mette a referto 15 ed è l’unico in doppia cifra fra i Titani, che hanno poi 9 punti da Ricci, 7 da Benvenuti e 6 da Bernardi.

Passando al girone E, scivola sul parquet amico anche la Ventil System San Giovanni, trafitta in Valconca da Castelferretti (0-3 lo score, 18, 16, 17 i severi parziali). I marignanesi stentano proprio a entrare in partita, complici indicibili sofferenze in ricezione (e sotto questo aspetto è giusto rendere onore agli avversari, che hanno battuto davvero bene). A livello individuale, gara sotto tono per Morichelli, con Uguccioni che è il top scorer dei suoi (12 pt). Ottimo nel Castelferretti il maturo palleggiatore Giuliani, 39 anni dietro l’angolo. Sempre out, nel San Giovanni, il giovane centrale Gabellini, che potrebbe comunque rientrare sabato in occasione della trasferta di Osimo. Uno su due, invece, nel campionato di volley B femminile, girone G. A imporsi è la Lasersoft Riccione, che nella palestra Fontanelle dispone agevolmente di Pagliare e vendica così lo sgarbo dell’andata (3-0 nella Perla; 10, 16, 21 lo score). Per le adriatiche è il 16esimo successo stagionale. A Polverigi, infine, l’Athena Projet System combatte per due set ma alla fine non stringe niente nel pugno (0-3 il finale; 15, 24, 23 i parziali). Nel tabellino, Costantino 10, Ugolini 8, Bologna 7, Altini 6.