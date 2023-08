Il Carpi di Serpini ha messo gli occhi su Gabbianelli

Una sua ‘uscita’ non è nei programmi. Ma non è assolutamente certo che Gian Marco Gabbianelli la prossima stagione indossi la maglia del Rimini. Perché sulle tracce del fantasista marchigiano si è messo il Carpi. Un pressing a suon di euro che potrebbe far vacillare il giocatore che in piazzale del Popolo ha un solo altro anno di contratto. Il corteggiamento è appena iniziato ed è partito quando agli emiliani è sfuggiato di mano Simone Saporetti, attaccante ex Ravenna, ora al Trento, sul quale il Carpi aveva messo gli occhi già da un po’. E che sembrava aver convinto con un’offerta economica importante, a lasciare la serie C. Poi, all’improvviso, il giocatore ha iniziato a tentennare. Tanto da fare perdere la pazienza al club emiliano che ha virato, così, verso la Romagna. Verso quel Gabbianelli che mister Serpini conosce decisamente bene, ‘nemico’ imprendibile di quel Rimini che vinse la D.